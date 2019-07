Le dichiarazioni del direttore generale dell’A.S.P. di Messina Paolo La Paglia, in merito all’aggressione al primario dell’ospedale di Taormina

Episodio di violenza stamane al pronto soccorso dell’ospedale di Taormina, il primario del reparto Mario Passalacqua è stato aggredito da un paziente con problemi psichiatrici.

In relazione alla vile aggressione il direttore Generale dell’A.S.P. di Messina Paolo La Paglia dichiara: “mi sono immediatamente recato a Taormina per rendermi conto delle condizioni del dott. Mauro Passalacqua, oggetto di un vile attacco da parte, a quanto pare, di un disabile psichico; ho trovato il professionista molto amareggiato e provato, in attesa di completare tutti gli accertamenti sanitari del caso, a lui va la mia stima e vicinanza anche a nome di tutto il personale dell’ASP di Messina. Ho subito informato l’assessore Regionale per la Salute avv. Ruggero Razza, il quale ha voluto immediatamente sincerarsi personalmente delle condizioni del dott. Passalacqua; siamo in attesa degli sviluppi da parte dell’autorità giudiziaria, ma faccio già presente che ci costituiremo parte civile in un eventuale procedimento a carico dell’autore di un gesto tanto più esecrabile in quanto compiuto su un operatore sanitario che faceva il suo dovere, e aveva appena detto all’interessato che lo avrebbe visitato a breve”.