Le novita’ sulla malattia infettiva diffusiva COVID-19: le comunicazioni e gli aggiornamenti. I dati diffusi dal sindaco di Giardini Naxos (ME), il prof. Pancrazio Lo Turco.

L’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 31 del 09.08.2020 vieta gli assembramenti in aree demaniali ( anche in spiaggia) e nessun contatto sociale nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e di intrattenimento danzante. I Vigili Urbani faranno quanto di loro competenza, ma il controllo sulle spiagge che vanno dalla foce dell’Alcantara a quelle del Torrente Sirina, la viabilità, il controllo dei locali e dell’isola pedonale richiederebbero l’impiego di molto più personale rispetto alle tre unità delle pattuglie in servizio.

Mi appello dunque al senso di responsabilità di Voi tutti e in particolare dei più giovani e dei genitori affinchè non vengano vanificati i sacrifici effettuati in passato. Rinunciare per una volta, al bagno di mezzanotte o ad aspettare l’alba in spiaggia e ben poca cosa rispetto alle immagini di dolore cui abbiamo avuto modo, purtroppo, di assistere negli ultimi mesi.

L’aumento attuale dei casi di Coronavirus, purtroppo anche in Sicilia, dimostra che il virus è tutt’altro che sconfitto e che non bisogna dimenticare di usare le giuste precauzioni.