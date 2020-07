“Le ombre del sistema affidi…, il caso di quattro fratelli di Cuneo collocati in casa famiglia” [Video]

“Le ombre del sistema affidi. Il caso di quattro fratelli di Cuneo collocati in casa famiglia. Quando la legge diventa un mezzo per punire i minori e non per tutelarli”. Ha scritto questo ieri sul suo spazio Facebook, la deputata nazionale del Gruppo Misto… Veronica Giannone.

La Giannone ha aggiunto: “a Cuneo, quattro fratelli e sorelle tra i 6 e i 14 anni, dopo aver denunciato il padre per presunti abusi sessuali, sono stati allontanati non solo da lui, ma anche dalla madre che ha tentato di proteggerli denunciando, e collocati improvvisamente in casa famiglia contro la loro volontà. Pochi giorni fa hanno iniziato lo sciopero della fame”.

“Sono stati allontanati, l’uno dall’altra, hanno sequestrato loro cellulari e computer, e li hanno trasferiti in strutture diverse solo perché troppo uniti, uniti come solo fratelli e sorelle possono essere, uniti nel confermare le accuse contro il padre e non cedere ai ricatti dei nonni, dei servizi sociali, per ritirare le accuse”.

“Questa non è tutela dei minori! Questa è violenza, è una punizione nei loro riguardi. Non è solo ingiusto, è crudele. L’unica richiesta dei ragazzi è tornare tutti insieme dalla madre. Chi doveva ascoltarli, non l’ha fatto”.

