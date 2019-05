Le scuse del presidente della Società di Trasporto messinese, Pippo Campagna: “Mi corre l’obbligo di scusarmi con chi fruisce del servizio pubblico di Atm Messina

A scriverlo, è il presidente della Società di Trasporto messinese, Pippo Campagna: “mi corre l’obbligo di scusarmi con chi fruisce del servizio pubblico di Atm Messina. Mentre in altre occasioni l’ho fatto perché qualche bus era in ritardo o non era addirittura transitato a causa di un guasto o per la mancanza di personale o per i noti problemi della viabilità in alcune parti della città, ebbene, in questo caso, invece devo scusarmi perché i due autobus che vedete nella foto sono due shuttle che ieri alle 18.05 erano fermi al capolinea di Giampilieri. Il primo autobus è perfettamente in orario e sta per ripartire, l’altro invece sarebbe dovuto arrivare a Giampilieri alle 18:20 e invece si trovava già lì alle 18:05 o forse anche da prima visto che la foto che mi è stata inviata da un cittadino documenta la presenza dell’autobus presso il capolinea già a quell’ora”.

“Viaggiare con più di 15 minuti di anticipo è veramente un’assurdità. Mi scuso a nome dell’azienda che rappresento con tutte quelle persone che si sono recate alla fermata in orario e non hanno trovato l’autobus e hanno dovuto attendere altri lunghi 20 minuti. L’ulteriore fatto grave è che neppure il personale in servizio presso la Sala operativa di Atm si era accorto di nulla. Va da sé che l’Azienda contesterà i fatti al personale responsabile applicando le sanzioni previste dall’attuale CCNL. Spiace dover rilevare che il comportamento da censurare di qualche operatore, che non ha a cuore l’Azienda dalla quale riceve lo stipendio, produca disservizi e generi discredito nei confronti di Atm e soprattutto nei riguardi della stragrande maggioranza dei lavoratori che fanno il loro lavoro con serietà e spirito di sacrificio”.