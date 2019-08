“Le urla che sentite sono di una delle due madri affidatarie, coppia gay amiche della assistente sociale #Anghinolfi che si occupava degli affidi a #Bibbiano” [Video]

LO RIFERSICE LA LEGHISTA ANNALISA MANCA, GIA' CANDIDATA ALLE ELEZIONI REGIONALI DELLA SARDEGNA DELLO SCORSO 28 FEBBRAIO, IN RELAZIONE AD UN VIDEO ODIERNO DEL TG3 SULLO SCANDALO DEGLI AFFIDI DI MINORI A BIBBIANO

Lo riferisce la leghista Annalisa Manca, già candidata alle Elezioni regionali della Sardegna dello scorso 28 febbraio, in relazione ad un video odierno del Tg3 sullo scandalo delle sottrazioni illegali di minori in Emilia Romagna: “le urla che sentite sono di una delle due madri affidatarie, coppia gay amiche della assistente sociale #Anghinolfi che si occupava degli affidi a #Bibbiano, che fa scendere la bimba dall’auto durante un temporale per punizione”!

“La bambina, già traumatizzata dall’essere stata strappata dalla famiglia naturale, era costretta a subire anche questo tipo di violenza psicologica! Fine pena mai per questi mostri”!