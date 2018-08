Letojanni (ME): morto in un incidente stradale, un anziano di 85 anni

LA VITTIMA, SI TROVAVA ALL'INTERNO DI UN PARCHEGGIO IN VIA MARIO ARRIGO

Un anziano di 85 anni, residente a Letojanni, Lorenzo Sammarco è deceduto durante un incidente stradale avvenuto nel centro Jonico. La vittima si trovava all’interno di un parcheggio sito in via Mario Arrigo, quando una ambulanza della ditta privata Croce della Riviera in manovra di retromarcia lo ha travolto.

L’uomo successivamente trasportato in Ospedale ha cessato di vivere lì. I carabineri che sono intervenuti sul luogo del sinistro, stanno indagando per verificare la dinamica dei fatti ed hanno denunciato in stato di libertà il giovane (conducente del mezzo sanitario) al quale è stata ritirata anche la patente.