L’intervento del consigliere pentastellato del Quinto Quartiere di Messina, Gabriele Rossellini, sulla galleria San Jachiddu

Lo dice in una nota il consigliere della quinta Circoscrizione del Movimento Cinque Stelle Gabriele Rossellini commentando la scelta dell’amministrazione comunale di chiudere per 23 giorni di seguito la galleria San Jachiddu, per eseguire dei lavori: “quello che sta accadendo in questi giorni con file di auto di 2 km, con seri disagi per i residenti della zona Nord di Messina, poteva essere evitato con la giusta prevenzione e interventi mirati e frequenti”.

Prosegue Rossellini: “d’altronde nei mesi scorsi innumerevoli erano state le segnalazioni da parte dei cittadini rimaste inascoltate, e si potevano eseguire piccoli lavori di poche ore nella Galleria, senza dover arrivare oggi ad una riqualificazione generale che, chiaramente, dovrà durare più a lungo. Sembra sia impossibile difatti, da parte di alcuni dirigenti comunali eseguire un cronoprogramma delle iniziative da portare avanti. Ora è tardi e sono inutili le scuse”.

Continua il pentastellato: “sarebbe stato auspicabile poi da parte dell’amministrazione, attendere la conclusione del mese di maggio con la chiusura delle scuole e una diminuzione evidente del traffico veicolare; così come si poteva aspettare che i tanti piccoli cantieri del viale Regina Elena fossero conclusi, per non aumentare i problemi per la circolazione stradale. I cittadini in queste ore sono molto irritati, alcuni genitori hanno rinunciato a mettersi in macchina per portare i figli alla Cittadella dell’Unime all’Annunziata e gli stessi studenti sono rimasti a casa senza seguire le lezioni, tutti terrorizzati dalla possibilità di restare imbottigliati nel traffico. I commercianti esasperati già per la crisi, denunciano un ulteriore calo del 30% delle vendite per la modifica degli orari di transito degli acquirenti. Inoltre, i mezzi di soccorso sono rimasti fermi nel traffico, con evidenti pericoli. Speriamo che quanto sta accadendo serva come esperienza per il futuro, e che una volta riaperta la galleria, subisca normali interventi di manutenzione anche mensili e per poche ore, e non sia di nuovo abbandonata per lungo tempo, sarebbe imperdonabile arrivare nuovamente a questa situazione di grande emergenza”.