Lipari (ME): sono stati affidati i lavori di ripristino di una parte di un muro della strada provinciale 181 del Pignataro

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” Servizio “Progettazione e manutenzione stradale Zona Omogenea Tirreno Centrale – Eolie” della Città Metropolitana di Messina ha proceduto all’affidamento dei lavori di somma urgenza per il ripristino di una parte di muro lungo la strada provinciale 181 del Pignataro, ricadente nel Comune di Lipari. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza è stata affidata in forma diretta in considerazione dell’urgenza del caso e si è individuata un’impresa capace di eseguire i lavori necessari nel più breve tempo possibile, garantendo un ribasso del 20% così come imposto dalla legge.

L’importo complessivo di 30.000,00 euro di cui 21.820,80 euro per lavori al netto del 20% di ribasso d’asta, 1.810,00 euro per oneri della sicurezza e 6.369,20 euro per somme a disposizione dell’Amministrazione. L’erosione è stata causata dalle recenti mareggiate eccezionali che hanno determinato fenomeni di distacco di pietrame da un muro di sostegno direttamente a contatto con i marosi per cui si è reso urgente ed indifferibile ripristinare il transito in sicurezza con interventi di ripristino per evitare pericolo alla pubblica incolumità relativamente al transito veicolare e pedonale. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Antonino Sciutteri, il Direttore dei lavori è il geometra Filadelfo Magno.