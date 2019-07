Lite violenta, tra padre e figlio (a Messina), la Polizia di Stato ha arrestato quest’ultimo

PER I REATI DI EVASIONE E LESIONI PERSONALI

Un cinquantenne messinese e il figlio ventiduenne sono i protagonisti della vicenda che ha reso necessario ieri, intorno alle ore 21:00, l’intervento dei poliziotti delle Volanti impegnati nel controllo del territorio. La ricostruzione effettuata dagli agenti ha permesso di chiarire la dinamica di un’accesa discussione, legata alla vendita di un appartamento e degenerata velocemente in una violenta lite tra padre e figlio.

Quest’ultimo, pregiudicato e in atto sottoposto agli arresti domiciliari, si sarebbe recato presso l’abitazione del padre dove alle parole avrebbe fatto seguire i fatti venendo alle mani con il genitore. Ad avere la peggio è stato il padre che, spintonato, è andato a sbattere contro la mobilia cadendo rovinosamente a terra. Trasferito presso un ospedale cittadino, è stato ricoverato per una frattura alla caviglia con una prognosi di gg.30. Il figlio ha invece riportato lievi escoriazioni alla mano procuratesi verosimilmente nel tentativo di disarmare il padre che brandiva un coltello da cucina, successivamente rinvenuto e sequestrato. I poliziotti delle Volanti hanno pertanto proceduto all’arresto del ventiduenne per il reato di lesioni personali ai danni del padre nonché di evasione dagli arresti domiciliari. Sarà giudicato stamani con rito direttissimo.