Lo annuncia il sindaco peloritano, Cateno De Luca: “accordo raggiunto tra ACR Messina e FC Messina per la gestione dei due stadi comunali! Spero che questo fidanzamento posso scaturire in un matrimonio”!

Verbale del 28 giugno 2019

L’anno 2019 il giorno 28 del mese di giugno alle ore 15.300 presso la Sala Giunta del Comune di Messina sita a Palazzo Zanca si è tenuto l’incontro tra l’Amministrazione Comunale, rappresentata dal Sindaco e dall’Assessore allo Sport, e le Società A.C.R. Messina e F.C. Messina, il consigliere Comunale Salvatore Serra e il Dirigente del Dipartimento Sport dott. Salvatore De Francesco, cosi come risulta dal foglio delle presenze allegato al presente verbale per farne parte integrante.

Alle ore 15.35 si aprono i lavori

Preliminarmente il dirigente dott. Salvatore De Francesco ricordando quanto pattuito nel precedente verbale ed illustra agli intervenuti le risultanze giunte a seguito dell’accordo tra le due Società dichiarandosi pronto per la predisposizione del provvedimento di Giunta già prevista questa sera per le ore 22.00 cosi come richiesto dal sindaco.

Segue dibattito tra gli intervenuti dichiarandosi reciprocamente disponibili ad emettere garanzie sugli impegni presi e da assumere.

Dichiarazioni conclusive:

Mento Francesco in rappresentanza della F.C. Messina, auspicando la migliore collaborazione tra le Società dichiara che si possa avere realmente la possibilità di avere degli spogliatoi adeguati sia per i giocatori di entrambe le società che per gli ospiti e che per quanto riguarda la pubblicità all’interno degli impianti si rimanda al regolamento sulle affissioni pubblicitarie. D’Arrigo Antonio in rappresentanza dell’ACR invita gli intervenuti a recarsi congiuntamente alla consegna degli impianti in particolare per la verifica del manto erboso. F.C. Messina per le partite ufficiali chiede oltre alla concessione del San Filippo anche la possibilità di poter dichiarare l’utilizzo dello Stadio G. Celeste.

Il sindaco entrambe le Società ribadiscono di avere entro lunedi 1 luglio 2019 il nulla osta da parte dell’Amministrazione Comunale per l’utilizzo degli impianti sportivi F. Scoglio e G. Celeste per lo svolgimento delle gare per la stagione 2019-2020, invita il dott. De Francesco a predisporre gli atti consequenziali per la sottoscrizione delle convenzioni previa consegna delle garanzie fidejussorie previste per le due strutture, fermo restando che entro lunedi 1 luglio ore 14 saranno rilasciati i nulla osta necessario all’iscrizione al campionato di calcio stagione agonistica 2019-2020. Il sindaco prende atto dell’intesa che è scaturita tra le due società per l’affidamento degli stadi comunali ed auspica che sia un primo mento di “fidanzamento” propedeutico ad un matrimonio definitivo che garantisca alla Città una grande squadra calcistica vincente e propositiva.

Alle ore 16.15 si chiudono i lavori.

Il presente verbale, viene letto, confermato e sottoscritto.