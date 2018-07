Lo aveva promesso, non abbandonerà i cittadini ed elettori

Cateno De Luca (sindaco di Messina), lo aveva promesso che non avrebbe abbandonato i cittadini e gli elettori. In un mondo come quello della politica, in cui le chiacchiere sono tante ed il mantenimento degli impegni presi è prossimo quasi a zero, quella del neo primo cittadino messinese è una iniziativa lodevole. In questa circostanza, spiegherà ciò che ha fatto nel primo scorcio amministrativo.

De Luca, scrive: “ho bisogno di parlare con tutti voi. Estendete ai vostri amici questo invito. I miei primi 30 giorni da sindaco di Messina. Vi aspetto venerdì 27 luglio alle ore 21.30 a piazza Duomo”.