Lo comunicano, dall’AMAM: “Domani 20 agosto, erogazione idrica ridotta a Messina”

"PER CONSENTIRE IL QUARTO STEP DELLE RIPARAZIONI PROGRAMMATE ALLA CONDOTTA DI FIUMEFREDDO"

Saranno effettuati domani, martedi 20 agosto, gli interventi programmati per la riparazione della condotta adduttrice di Fiumefreddo che richiederanno la sospensione dell’afflusso idrico dalla centrale di Torrerossa verso la rete idrica cittadina. Ciò consentirà ai tecnici di lavorare in sicurezza, e di completare tutte le riparazioni nell’arco della giornata di domani.

In termini di gestione del servizio, tuttavia, il mancato afflusso di acqua verso i serbatoi cittadini comporterà nelle giornate di domani 20 agosto, una riduzione nei tempi di erogazione idrica per singole zone della città, per consentire di tesaurizzare le provviste d’acqua presenti nei serbatoi, mantenendo gli idonei livelli di approvvigionamento, al fine di evitare la sospensione della distribuzione, soprattutto nelle zone ‘alte’ della città e della riviera nord.

Da mercoledi 21, invece, secondo programma, si tornerà alla consueta erogazione in tutta la città. Ci scusiamo per i disagi temporanei -che alcuni cittadini avvertiranno, tuttavia siamo certi che gli stessi cittadini comprendano che tali lavorazioni sono programmate proprio al fine di prevenire disagi ben più gravi. A questo sono finalizzati gli sforzi di AMAM nel bonificare le reti ammalorate e nel migliorare il servizio a beneficio di tutti.