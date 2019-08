Lo evidenziano, in una nota dell’AMAM: “Riparazioni programmate alla condotta di Fiumefreddo…, proseguono anche oggi i lavori del quarto step”

Lo evidenziano, in una nota dell’AMAM: “a causa della complessità delle lavorazioni da effettuare, continueranno anche oggi, mercoledì 21 agosto, gli interventi programmati per la riparazione della condotta adduttrice di Fiumefreddo che hanno già richiesto la sospensione dell’afflusso idrico dalla centrale di Torrerossa verso la rete idrica cittadina per la giornata di ieri. Ciò consentirà ai tecnici di completare in sicurezza tutte le riparazioni nell’arco della giornata”.

“In termini di gestione del servizio, quindi, il mancato afflusso di acqua verso i serbatoi cittadini comporterà anche nella giornata di oggi 21 agosto, una riduzione nei tempi di erogazione idrica per singole zone della città, per consentire di tesaurizzare le provviste d’acqua presenti nei serbatoi, mantenendo gli idonei livelli di approvvigionamento, al fine di evitare la sospensione della distribuzione, soprattutto nelle zone ‘alte’ della città e della riviera nord. Con ulteriore comunicato sarà rappresentata la conclusione dei lavori ed il ripristino dell’erogazione idrica”.