Lo ha detto un palermitano di 46 anni alla propria moglie, che spaventata dopo sette anni di maltrattamenti lo ha denunciato (facendolo arrestare) al Commissariato Borgo Nuovo alla Zisa a Palermo

“Ti faccio fare la fine di Piera Napoli”. Dopo aver sentito queste parole una palermitana che da sette anni subiva maltrattamenti da parte del compagno ha deciso di presentarsi al commissariato Zisa Borgo Nuovo e denunciarlo.

E’ scattato il codice rosso e il giudice ha disposto gli arresti in carcere per l’uomo. La donna si è presentata in commissariato insieme ai figli ha raccontato ai poliziotti di essere stata per anni vittima di maltrattamenti, ingiurie, vessazioni e minacce di morte.

Nel corso di una delle ultime liti l’uomo di 46 anni ha pronunciato la farse che ha raggelato la donna: “Ti farò fare la fine di Piera Napoli” si era sentita infine ripetere la moglie nel corso dell’ultima, immotivata aggressione. L’uomo che ha condanne per diversi reati ne aveva uno anche per maltrattamenti nei confronti di un’altra donna. Lo stalker è stato portato in carcere dagli agenti.