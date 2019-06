Lo ha scritto il giornalista Pablo Trincia, che nel 2018 dopo venti anni ha riportato alla luce lo scandalo delle sottrazioni minorili illegali verificatesi nelle bassa modenese a Finale Emilia, creando una web serie andata in onda su Repubblica Tv: “buone notizie”!

“Una deputata dei Cinque Stelle, Stefania Ascari, mi ha chiesto come poteva rendersi utile per portare il caso Veleno all’attenzione dei suoi colleghi parlamentari e ci ha aiutato a organizzare un incontro in Senato, lunedì 24 giugno. Stefania si è documentata, ha letto e ascoltato dal vivo le storie dei protagonisti. Ha fatto quello che tanti altri parlamentari dovrebbero fare, una volta appreso quello che è accaduto 21 anni fa nella Bassa”.

“L’incontro sarà aperto a tutti, ma bisogna mandare una mail all’indirizzo che trovate nella locandina per partecipare! ascari_s@camera.it”.

All’incontro parteciperanno: “lo stesso autore del libro Veleno, Pablo Trincia, Vittorio Ferraresi (sottosegretario alla Giustizia), Serena B. (ex bambina allontanata dalla famiglia), Gabriele Lanzi (senatore M5S), Patrizia Micai (avvocato), Giuliana Mazzoni (docente di psicologia dinamica e clinica alla Sapienza), modererà l’evento Stefania Ascari (deputata M5S)”.