Lo ha scritto oggi, su Facebook, Francesco Carbone (presidente dell’ Associazione Governo del Popolo APS): “vi informo che giorno 9 settembre 2020 al Tribunale del Riesame di Roma alle ore 10:00 c’è stata l’udienza presieduta da tre Giudici contro gli illeciti provvedimenti adottati nei miei confronti dal PM Procuratore Capo Patrone e il Giudice Tirone sia per l’illecito arresto, illecito sequestro del cellulare (la rapina del cellulare diventa sequestro del cellulare), illecita conferma dell’arresto e obbligo di firma giornaliera presso i Carabinieri”.

“I giudici del Tribunale del Riesame hanno annullato tutte le illecite ordinanze nei miei confronti, emesse dal Giudice del Tribunale di Velletri Tirone e dal Procuratore Capo Patrone. Questa sera vi spiegheremo tutto ciò che potrà succedere prima dell’udienza di giorno 18 settembre o in tale udienza visto e considerato che abbiamo ottenuto l’annullamento di tutte le illecite ordinanze, abbiamo fatto anche istanza di Rimessione e Denuncia contro il Giudice e PM di Velletri, Primo dirigente della Polizia Mastrapasqua, Commissari e appartenenti della Digos e Polizia, medici dell’Ospedale Umberto Primo, presso la Procura di Perugia ancora ignorata dal Procuratore Capo di Perugia pur essendo stato sotto sequestro fino a oggi quale ultimo giorno”.

Il Processo è partito e nessuno potrà fermarlo fino alla sentenza…

O io o i Sistemi Criminali dentro le Istituzioni devono essere condannati. La VERITÀ trionfa solo se il POPOLO vigila e controlla che le procedure siano attuate come la legge prevede e per far ciò ci vuole la partecipazione di tutti voi”.

