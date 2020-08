Lo hanno deciso all’unanimità, i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Messina

RESCISSA LA CONVENZIONE CON IL CUS UNIME, PROPOSTA L’ISTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ PARTECIPATA PER LA GESTIONE DELLA CITTADELLA

Il Consiglio di Amministrazione dell’Università ha deliberato all’unanimità la rescissione della Convenzione con il Cus Unime e ha contestualmente approvato la proposta di costituzione di una società interamente partecipata dall’ Ateneo per la gestione degli impianti sportivi della cittadella universitaria.

La decisione è stata assunta dal CDA con le finalità di potenziare, entro una nuova cornice di gestione amministrativa, i servizi offerti agli studenti, alla comunità accademica, alla città e a supporto del Corso di laurea in Scienze motorie. L’Università in questo modo intende promuovere e consolidare il grande patrimonio rappresentato dalle strutture sportive presso la Cittadella e tutelare nel contempo le professionalità e lo staff di collaboratori che in questi anni sono stati impegnati nell’erogazione dei servizi.