Lo mette in risalto (e se lo chiede) sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Messina, Cateno De Luca: “erano loro a cagare e pisciare nella piscina di villa Dante?”.

Stanotte li abbiamo beccati: “erano 15 minorenni che usavano villa Dante per imprecisati incontri notturni. Da tempo in silenzio abbiamo tenuto sotto controllo la situazione. Mi è pervenuta la soffiata ieri, verso le ore 23.00, ho chiamato l’Ispettore Capo della Polizia Municipale Giovanni Giardina ed abbiamo coordinato un blitz con una squadra di colleghi della Polizia Municipale. Verso le ore 24.00 siamo riusciti ad identificare cinque minorenni mentre gli altri sono scappati”.

“Cari giovani io alla vostra età in estate facevo il muratore, il barista, l’operatore di patronato. Perché non fate anche voi come ho fatto io? Se ne avete voglia naturalmente! Ringrazio la Polizia Municipale, per aver agito con immediatezza e professionalità Ispettore Micalizzi Antonio, Ispettore Todaro Domenico, Assistente Folti Ersilio, Assistente Giordano Gaetano”.