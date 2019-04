Lo precisa il sindaco di Messina, Cateno De Luca: “la marcia della dignità”.

De Luca, lo scrive in relazione al corteo dell’1 maggio (in occasione del quale insieme ad alcuni sindaci della Provincia si recherà alla Prefettura per consegnare nelle mani del prefetto Maria Carmela Librizzi, la fascia di primo cittadino metropolitano in protesta contro l’esecutivo guidato dal premier Conte che non risolve i problemi economici degli Enti di area vasta), precisando: “pervengono adesioni dalle scuole e dalle organizzazioni sindacali! Mi dispiace che qualche rappresentante di blasonate organizzazioni sindacali stia tentando di boicottare questa iniziativa con dichiarazioni giornalistiche degne proprio dei peggiori parassiti dell’ancien regime”.

Ed infine: “se le scuole cadono a pezzi e le strade come la panoramica rappresentano un crescente pericolo per la pubblica e privata incolumità non lamentatevi tutto è paralizzato perché la città metropolitana è senza bilancio ed il Governo nazionale pensa solo a tentare di regalare soldi alla Città di Roma. È bello stare comodi sui divani o fare le scampagnate mentre noi scendiamo in piazza per difendere il nostro territorio”!