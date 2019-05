Lo riferisce l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Messina, Roberto Enzo Trimarchi, dopo una visita effettuata ieri alla scuola di San Michele

Lo riferisce l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Messina, Roberto Enzo Trimarchi dopo: “abbiamo fatto visita alla scuola dell’infanzia e primaria di S. Michele dipendente dall’istituto comprensivo di Villa Lina, insieme alla D. S. Pina Cosola, alla collaboratrice vicaria, Anna Aprile, al consigliere comunale, Giandomenico La Fauci, e alla consigliere di Quartiere, Lorena Fulco”.

“All’incontro erano presenti numerosi genitori, soprattutto della scuola dell’infanzia, che paventano il rischio chiusura, causa il calo demografico e le condizioni non ottimali della scuola, che, recentemente, è stata soggetta a furti per cui i bambini sono privi di attrezzature informatiche e di giochi. S. Michele, per diversi motivi, è diventato ormai un Quartiere dormitorio, con le famiglie che lavorano in altre zone della Città e portano i loro figli altrove con la conseguenza che le classi si svuotano e l’Ufficio chiude i plessi, danneggiando i residenti che non possono portare i propri figli in altre scuole dell’istituto. Abbiamo preso l’impegno di ripulire il cortile dalle erbacce, di sistemare le incrostazioni esistenti all’interno dell’edificio e suggerito come, attraverso i Fondi europei, acquistare nuove attrezzature per i piccoli. Tutti speriamo che, con una revisione degli organici provinciali, S. Michele possa tornare ad avere la scuola dell’infanzia. Ci muoveremo in questa direzione tutti insieme”.