Lo riferisce sul suo profilo Facebook, il dottor Angelo Fabio Costantino: “domani 22/11/2019 al Palacultura Convegno -I diritti del minore nei procedimenti civili e penali- organizzato dal Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Messina, dall’Assessorato alle Politiche Sociali con il Patrocinio dell’Ordine degli psicologi, dei Medici, degli avvocati e degli Assistenti Sociali”.

“L’Autorità Garante Nazionale dott.ssa Filomena Albano ha inviato un messaggio di saluto ai convegnisti che sarà letto ad inizio lavori. Al Convegno sono stati riconosciuti 6 crediti formativi per Assistenti Sociali e avvocati. Vi aspetto in tanti per Festeggiare 30 anni dall’approvazione della Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia. Grazie a tutti per il sostegno e l’aiuto”.