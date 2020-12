Lo scontro tra il sindaco di Messina Cateno De Luca ed i rappresentanti…, del sindacato Cgil, ha fatto registrare oggi un passaggio in Tribunale

IL PRIMO CITTADINO PELORITANO (ALLA SBARRA IN UN PROCEDIMENTO PENALE), HA PARTECIPATO ALLA UDIENZA DEL PROCESSO INIZIATO NEL 2015 PER LA QUERELA DELLA EX CIGIELLINA CLARA CROCE', ED È STATO PROSCIOLTO DAL GIUDICE MONOCRATICO TERESA DI FRESCO