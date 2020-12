Lo scorso 3 dicembre 2020, era rimasto vittima di un incidente avvenuto sulla tangenziale ieri a distanza di 20 giorni è morto Alberto Molonia, 47 anni.

L’uomo nella circostanza descritta, si trovava alla guida della sua Toyota Yaris e rimaneva coinvolto nel sinistro accaduto fra le uscite di Messina Centro e Messina Boccetta. Le condizioni del malcapitato, dopo l’impatto erano apparse immediatamente gravi agli occhi dei soccorritori, dal momento che lo stesso aveva subito vari traumi, in modo particolare ad un piede, restato incastrato fra le lamiere… per questo motivo i sanitari decidevano di trasferirlo con solerzia all’Ospedale Papardo, lo stesso nosocomio nel quale mercoledì 23 del corrente mese ha esalato l’ultimo respiro.

Alberto Molonia era molto conosciuto in città specialmente nella zona nord, era infatti il titolare di una macelleria equina in via Placida sita nelle vicinanze del mercato Sant’Orsola.