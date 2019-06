"MA NON ABBIAMO LA MINIMA INTENZIONE DI RISPETTARLA"

Lo scrive, il consigliere della Terza Circoscrizione di Messina Alessandro Cacciotto: “vogliamo una città migliore ma non abbiamo la minima intenzione di rispettarla. Ieri mi hanno segnalato in via G. Pilli a Camaro San Paolo altezza scuole medie G. La Pira, decine di mattonelle divelte”.

Cacciotto, si avvia a concludere quanto da lui evidenziato, sottolineando che: “sembra stia diventando un gioco -staccare le mattonelle- con serio rischio per il transito di bambini e anziani soprattutto senza considerare il degrado che si viene a creare. Ovviamente tutto ciò accompagnato dal silenzio, nessuno vede e nessuno sa. Inviterò l’attento Assessore alle Manutenzioni Massimo Minutoli a fare rimettere le mattonelle nel frattempo accatastate”.