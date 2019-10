Lo scrivono dal Csa: “primi segnali di speranza per gli studenti disabili della zona dei Nebrodi, che non possono partecipare alle lezioni a causa della mancanza dei mezzi di trasporto. Stamane il sindacato autonomo FIADEL è stato ricevuto dal capo di gabinetto della Prefettura di Messina Caterina Minutoli, che ha riferito che il prefetto Maria Carmela Librizzi ha deciso di convocare per domani un tavolo tecnico al quale parteciperanno il sindaco della Città Metropolitana Cateno De Luca e i primi cittadini dei Comuni nebroidei interessati alla vertenza”.

“Siamo soddisfatti della decisione del prefetto di convocare d’urgenza il tavolo alla presenza di tutti i sindaci interessati per risolvere questo problema e assicurare ai ragazzi disabili il diritto allo studio, costituzionalmente garantito -hanno dichiarato al termine dell’incontro i dirigenti sindacali Clara Crocè e Gianluca Gangemi. Siamo sempre stati contrari all’affidamento del servizio direttamente alle famiglie, che già hanno i propri problemi e non possono sobbarcarsi anche il peso non indifferente di accompagnare i figli a scuola. Il trasporto degli studenti disdabili è un servizio essenziale che deve essere garantito dalle istituzioni. E non dimentichiamo che oltre ai disagi di questi ragazzi c’è pure il grave problema occupazionale degli operatori impegnati nel trasporto, che da giugno sono rimasti senza lavoro e che adesso sono anche privi di ammortizzatori sociali”.

“A determinare questa situazione la mancanza dei mezzi da utilizzare per il trasporto degli studenti disabili dopo che le gare bandite dalla Città Metropolitana sono andate deserte. L’ente ha chiesto aiuto ai Comuni dei Nebrodi, che però non hanno fatto nulla. L’ex Provincia regionale ha proposto allora ai genitori di provvedere autonomamente in cambio un rimborso chilometrico, ma le famiglie hanno rifiutato, pretendendo il rispetto del diritto allo studio dei propri figli”.