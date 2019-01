Lo sottolinea, Gabriele Rossellini (esponente del M5S al Quinto Quartiere di Messina): “Sul viale Giostra, nei pressi della salita Tremonti vi e’ una struttura pericolosa”

Lo sottolinea, Gabriele Rossellini, esponente pentastellato alla Quinta Circoscrizione, il quale evidenzia la pericolosita’ di mattoni e cemento presenti nella zona, descrivendola e affermando cio’: “un vecchio impianto di risalita delle acque in totale stato di abbandono che mette a rischio la sicurezza dei passanti. Si tratta di una baracca sul viale Giostra vicino alla salita Tremonti, precedentemente gestita dall’Amam che, fino agli anni Novanta, portava sia alla zona di Tremonti che al rione Santa Chiara”.

“La fornitura di acqua per poche ore la mattina. La struttura serviva a convogliare l’acqua proveniente dal Torrente Trapani che, a sua volta, era raccolta in grandi serbatoi e poi, ancora, smistata nelle zone limitrofe”.

“Oggi la stamberga in disuso andrebbe o messa in sicurezza o rimossa. Lo stabile pericolante, mette a rischio la vita dei passanti che si recano nei negozi adiacenti e dei ragazzini del Quartiere che incautamente giocano sui tetti traballanti e sopra i tombini ormai arrugginiti che coprono le cisterne. Da troppi anni si annuncia la riqualificazione di quest’area in stato di degrado. Nei giorni scorsi sono state rimosse due carcasse adiacenti allo stabile e con immenso stupore sotto una di esse è emersa una -voragine-, che ad oggi non risulta ripristinata e messa in -sicurezza-“.

“L’area con pochi interventi potrebbe indubbiamente essere fruita dall’intera Comunità e soprattutto dai residenti che lamentano l’assenza di spazi di aggregazione”.