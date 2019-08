Longi (ME): si è insediato, il nuovo Comandante della locale Stazione Carabinieri

Si è insediato il 26 agosto il Comandante della Stazione Carabinieri di Longi, il Maresciallo Maurizio TANANIA, 38 anni, originario di Sant’Agata di Militello, diplomato geometra, con una laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione. Arruolatosi nel 2004, ha prestato servizio militare nella Brigata paracadutisti “Folgore” e nel dicembre 2006 è transitato nell’Arma dei Carabinieri, frequentando il 121° corso di formazione allievi Carabinieri.

Al termine del corso è stato destinato in Provincia di Cuneo, dove ha prestato servizio per oltre un decennio. Promosso Vice Brigadiere, è stato trasferito in Sicilia alla Stazione Carabinieri di San Salvatore di Fitalia. Nel giugno 2018 ha frequentato il 15° corso Annuale Allievi Marescialli presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Velletri al termine del quale è stato assegnato alla Stazione Carabinieri di Naso.