“L’orario invernale è stato concordato con i rappresentanti della prima Circoscrizione in diversi incontri effettuati sia nella sede di Atm, che al Comune di Messina alla presenza del vicesindaco e del dipartimento mobilità urbana. Sorprende dunque la nota del consigliere del M5s Andrea Merlino sul nuovo orario invernale di Atm“. A scriverlo i commissari liquidatori dell’azienda trasporti di Messina Piero Picciolo, Roberto Aquila e Fabrizio Gemelli.

I tre, aggiungono: “l’azienda ha cercato di venire incontro a tutte le esigenze del territorio, nonostante le difficoltà visto che si trova in liquidazione. Ed è vero che ci sono 30 nuovi autisti autisti, ma altrettanti sono andati in pensione, quindi non é semplice organizzare il servizio e accontentare tutti. Per quel che riguarda la partecipazione o meno agli incontri che si sono svolti, il consigliere Merlino avrebbe dovuto discutere all’interno della sua Circoscrizione, e chiedendere di poter partecipare, Atm non ha operato delle scelte. L’azienda ha chiesto venisse una rappresentanza di consiglieri, ma non può scegliere chi deve rappresentare il quartiere”.

Dice anche il direttore Generale Natale Trischitta: “il consigliere, invece di lamentarsi dovrebbe plaudire al fatto che Atm, nonostante le problematiche in atto, ha ripristinato il transito degli autobus dalla via nazionale di Mili con la linea 2 che è sufficiente ad espletare il servizio. Al momento è complicato potenziare ulteriormente il servizio, ma non lo escludiamo di farlo in futuro”.