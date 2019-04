Lorena Fulco, consigliera della V^ Circoscrizione di Messina, descrive un odierno incidente avvenuto a San Michele [Video]

E DICE: "TORRENTE UTILIZZATO COME VIA DI FUGA"

Questa mattina, nella via principale di San Michele, che collega il borgo della zona Nord di Messina ai colli sarrizzo e viceversa, si è verificato un incidente con 4 auto coinvolte ed il consequenziale blocco della circolazione nell’arteria interessata dallo scontro. Quanto si è verificato, è solo l’ennesimo episodio di quelli che finora hanno messo in ginocchio l’intero luogo, dove in tali casi le vetture restano ferme senza altri punti dove potere accedere per continuare la loro marcia, come è possibile appurare seguendo il video allegato all’articolo, realizato dall’esponente del Civico Quartiere.

La Fulco, nel video sottolinea che: “la strada è completamente bloccata in entrambe le direzioni di marcia, il villaggio è completamente sprovvisto di vie di fuga. Qui non è cambiato nulla. La strada è larga 5 metri, è allucinante”.