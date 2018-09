Lorena Fulco (consigliera V° Quartiere – ME): “Ho evidenziato all’Amam, i disagi riguardanti disservizi idrici a San Michele

"MA FINO AD ORA NON HO AVUTO RISPOSTA"

La consigliera della Quinta Circoscrizione di Messina, Lorena Fulco segnala che: “da fine giugno il villaggio San Michele a Messina soffre di continui disagi dovuti alla distribuzione idrica. L’erogazione infatti avviene per poche, anzi pochissime ore della giornata, dalle 7 alle 10 quando tutto va bene”.

Prosegue la Fulco: “ho segnalato più volte i disagi all’Amam ma fino ad oggi non è stato preso alcun provvedimento. Voglio evidenziare la gravità della situazione, in quanto diverse famiglie sono sprovviste di serbatoi. È pur vero che viviamo nel 2018 ed un serbatoio a casa dovremmo averlo tutti, ma è anche vero che è inaccettabile che le zone come San Michele soffrano ancora tali disagi rispetto altre zone di Messina nelle quali l’erogazione dura 7-8 ore”.