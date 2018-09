Lotta tra la vita e la morte, il 75enne anziano investito questa mattina a Messina

S.S… un anziano di 75 anni è stato investito da una Fiat Panda, questa mattina intorno alle ore 08.30, nei pressi di villa Dante a Messina mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Siracusa angolo via Roosvelt. Le sue condizioni, hanno determinato l’esigenza che lo si trasportasse in codice rosso al Policlinico Universitario Gaetano Martino.

La conducente (42enne) dell’auto investitrice, è sopraggiunta senza avvedersi della presenza dello sfortunato pedone, che così è stato travolto in pieno dal mezzo e trascinato per circa 20 metri. Sul luogo, sono arrivati i sanitari a bordo di una ambulanza, gli agenti della Polizia Municipale e i carabinieri del Reparto Norm. Le ferite riportate dalla vittima, sono risultate di particolare gravità (sta lottando ora tra la vita e la morte) anche a seguito dell’impatto della stessa contro il parabrezza della autovettura.