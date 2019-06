Lunedì 24 giugno sarà provvisoriamente aperto al traffico il prolungamento di uscita, direzione Palermo (area di cantiere), dello svincolo di Giostra

Lunedì 24 giugno sarà provvisoriamente aperto al traffico il prolungamento della rampa di uscita, direzione Palermo (area di cantiere), dello svincolo di Giostra. Contestualmente, è stata disposta la deviazione del traffico veicolare, direzione Palermo, sul dello svincolo di Giostra alfine di potere procedere al completamento della demolizione dell’impalcato della del viadotto Ritiro. Tali modifiche alla viabilità a seguito dell’avvenuto completamento – da parte della impresa Toto spa – del sul quale deviare il traffico veicolare, al fine di poter procedere con il completamento della demolizione dell’impalcato della carreggiata destra.

Il prolungamento della rampa “A” è costituito da un rilevato di ricongiungimento con l’attuale sede autostradale ed un viadotto costituito da n.1 spalla in c.a., n.2 pile in e.a. ed un impalcato a travata continua in struttura mista in acciaio e calcestruzzo della lunghezza di mi 120. Il progetto strutturale del prolungamento della rampa “A” è stato autorizzato (ai sensi dell’art. 18 della L.64 del 02/02/1974) dall’Ufficio del Genio Civile di Messina con provvedimenti, n. 159491 del 28/07/2017, n. 161396 del 02/08/2017, n.69205 del 22/03/2018. Sulle opere strutturali in questione sono state eseguite tutte le prove sui materiali da costruzione e le prove di carico previste delle norme tecniche. In data 14/06/2019 il direttore dei Lavori ing. Pietro Certo ha emesso la relazione a strutture ultimate del completamento della ed in data 19/06/2019 il collaudatore statico ing. Sergio Arcoria ha emesso il relativo certificato di collaudo statico, RUP/CAS ing. Anna Sidoti.

Viabilità con limite massimo di velocità di 40 km/h e divieto di sorpasso. In loco personale CAS preposto alla viabilità e quello alla assistenza al traffico. Sull’intero complesso presenza, controllo e vigilanza della Polstrada.