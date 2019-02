Lunedì 25 febbraio, verrà attivato il primo defibrillatore donato alla Città da Renato Accorinti

Lunedì 25 febbraio, sarà attivato il primo dei defibrillatori che l’ex sindaco peloritano, Renato Accorinti ha donato alla Citttà. Alle ore 10.15, verrà installata la prima unità salvavita davanti alla Caserma Arcivescovado dei carabinieri in via dei Mille.

A distanza di alcuni mesi (durante i quali non sono mancate le polemiche), da quando in conferenza stampa Accorinti annunciò che avrebbe devoluto 100 mila euro risultanti da un calcolo da lui fatto, ed emersi quale diffeenza fra l’indennità percepita nel corso del suo mandato di 1° cittadino e lo stipendio da insegnante di Educazione Fisica alla Scuola Media Enzo Drago, ecco che inizia a concretizzarsi la sua promessa.

Domani, i tecnici della Philips Emergency Care saranno a Messina per installare e azionare il primo defibrillatore innanzi al Comando Stazione della Benemerita in via dei Mille, 212; successivamente, l’equipe raggiungerà le altre postazioni esistenti in varie zone del territorio comunale e procederà mettendo in funzione i restanti defibrillatori.

A questa iniziativa, presenzieranno coloro che sono stati invitati: “Maria Carmela Librizzi (prefetto), Mario Finocchiaro (questore), Lorenzo Sabatino (comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri), Giovanni Accolla (arcivescovo della Diocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela), Giacomo Caudo (presidente dell’Ordine dei Medici), Sergio Papisca (presidente dell’Ordine dei Farmacisti), i rappresentanti delle professioni infermieristiche, i responsabili delle Aziende Papardo, Piemonte e Policlinico, del «118» e della Croce Rossa Italiana”.