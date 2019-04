Lunedì di Pasqua: per il forte vento che ha fatto irruzione nell’area dello Stretto già da sabato sera, il CAS ha chiuso la A20

Il forte vento di scirocco, che da sabato sera ha fatto la sua comparsa nell’area dello Stretto ed in tutta la Provincia di Messina, ha limitato le consuete scampagnate del lunedì di Pasqua, inoltre il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha deciso di chiudere l’autostrada A20 tra Giostra e Villafranca Tirrena.

Le Autorità competenti, invitano la cittadinanza a mettersi in auto solo se necessario. I cartelli che indicano le direzioni di marcia allo svincolo Villafranca-Divieto, sono stati asportati dalle raffiche d’aria. A causa della predetta chiusura della tratta autostradale, in direzione Catania, si registrano lunghe code, come accade anche in alcune strade della Città capoluogo.