SE LO E' DOMANDATO OGGI, IN UN TESTO DIFFUSO ON LINE, IL SINDACO, L'AVVOCATO CATENO DE LUCA

“Ma a Messina, eravamo abituati a piantare una tenda abusiva in qualsiasi posto?”. Se lo è domandato oggi, in un testo diffuso on line, il sindaco, l’avvocato Cateno De Luca.

Ha specificato ancora De Luca: “ecco gli esiti del servizio di primo turno finalizzato al contrasto e alla repressione delle soste irregolari e delle occupazioni abusive di suolo pubblico in località Viale Europa…”.

Agenti impiegati 5 coordinati dal commissario Daniele Lo Presti:

N. 18 verbali per sosta irregolare;

N. 1 rimozione con carro attrezzi;

N. 1 verbale per circolazione con la targa prova senza il titolare a bordo;

N. 1 verbale per circolazione di prova senza originale della targa a bordo;

N. 1 verbale per mancanza cinture di sicurezza.

“È stato effettuato altresì, un sequestro amministrativo per violazione art 20 legge regionale 18/1995 in quanto veniva posta sulla sede stradale merce non alimentare ai fini della vendita”.

Nella fattispecie un commerciante ambulante occupava 16 mq di sede stradale con piante di varie genere. A carico dello stesso è stato elevato:

1 verbale per commercio in forma fissa non autorizzato ai sensi della legge regionale 18/1996;

1 verbale per occupazione abusiva di suolo pubblico ai sensi del codice della strada;

Sono state sequestrate n. 74 piante vario genere.

“Applauso ai colleghi che non hanno aperto bocca, quando il commissario Lo Presti ha disposto in assenza di operai del Comune di arrotolarsi le maniche e fare anche da operaio”!