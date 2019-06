“Ma che ottimo affare, i nostri mercati rionali”, è questo ciò che afferma il sindaco Cateno De Luca

È questo ciò che afferma il sindaco Cateno De Luca: “ma che ottimo affare, i nostri mercati rionali”.

“Ogni anno Spendiamo cento ed incassiamo trenta! È vero che i mercati sono in condizioni pietose ma non è possibile che oltre il 50% dei mercatali non pagano da circa cinque anni e che il comune paga due custodi che non ho capito cosa stanno a fare nonostante ci costano circa 50 mila euro annui. Abbiamo destinato otto milioni di euro per riqualificare tutti i mercati rionali ed i progetti sono in corso di redazione. Oggi pomeriggio sono andato insieme all’assessore Musolino al mercato Sant’Orsola dove la Polizia Municipale sez. Annona comandante Giovanni Giardina e la sezione di Polizia Giudiziaria comandante Lino La Rosa, insieme al personale del Dipartimento servizi alle imprese, ha eseguito le attività per riprendere materialmente possesso dei 16 box del mercato di Sant’Orsola, la cui licenza era stata revocata per morosità già nel 2014! Per 5 anni, quindi, il Comune di Messina ha tollerato che ben 16 box del mercato non venissero assegnati a nessuno, creando un danno economico! Considerato infatti che il canone annuale di un box al mercato Sant’Orsola è mediamente di € 400 all’anno”.

Per cui fatevi due conti: “400 euro x 16 box = € 6.400. Per 5 anni di inattività significa che il Comune ha perso 32.000 euro che avrebbe potuto incassare dagli operatori mercatali e avrebbe potuto spendere per la manutenzione del mercato stesso! Ma le sorprese non finiscono qui! Abbiamo scoperto che alcuni box erano stati occupati abusivamente da parte di altri operatori che li utilizzavano senza pagare il canone!!! Ovviamente procederemo con le denunce per occupazione abusiva e, considerato che erano pure allacciati all’energia elettrica, li denunceremo anche per furto di energia elettrica! Questa è la situazione dei mercati cittadini!! Dopo l’operazione al mercato Vascone questa è la seconda operazione per riportare la legalità nei mercati cittadini. Messina era anche questo”.