Mafia tortoriciana: in Cassazione, confermate le condanne dell’Operazione “Montagna”

I carabinieri hanno eseguito un’ordine di carcerazione nei confronti di sette persone condannate in via definitiva per associazione a delinquere di tipo mafioso. Gli arresti sono stati eseguiti a seguito della sentenza emessa della suprema Corte di Cassazione che ha reso definitive le condanne comminate a seguito dell’Operazione “Montagna”, durante la quale i militari dell’Arma azzerarono i vertici delle famiglia mafiosa di Mistretta e del clan dei “batanesi”, storica fazione della famiglia mafiosa di Tortorici, con l’esecuzione, all’epoca, di 39 ordinanze di custodia cautelare in carcere e la denuncia di 28 persone.

L’ordinanza di carcerazione ha raggiunto Giuseppe Antonio Calandra, 72 anni, ritenuto il capo della famiglia mafiosa di Mistretta che deve espiare un residuo pena di 3 anni; Camillo Bartolomeo Testa, 51 anni,condannato a 12 anni di reclusione; Antonio Fazio, 48 anni che deve espiare un residuo pena di 2 anni e sei mesi; Giacomo Catarinella Mancuso, 53 anni e Antonio Francesco Fazio, che devono espiare un residuo pena di 2 anni; Salvatore Zammataro Costanzo, 35 anni condannato alla pena di 12 anni e 7 mesi; Antonino Calabrese, 66 anni, che deve espiare un residuo pena di 2 anni e sei mesi.