Manifestazione a Venezia, il 1° dicembre alle ore 10.30, al Palazzo della Regione Veneto

A scriverlo è Paolo Roat, responsabile del Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani Onlus, per annunciare una -MANIFESTAZIONE-, evidenziando che: “si terrà a Venezia il 1° dicembre 2018 alle 10.30 al Palazzo della Regione Veneto. Per protestare contro gli abusi sui bambini”.

Prosegue così Roat: “partecipate e invitate i vostri amici per favore. Inoltre scrivete ai vostri politici di riferimento e ai giornalisti. Queste violazioni dei diritti dei bambini non devono passare sotto silenzio. Ci sarò anch’io”!

L’iniziativa, nasce per alzare l’attenzione sui -minori strappati ai genitori con un atto di forza-.

Nella presentazione dell’evento in riferimento a ciò che è successo a due coniugi si legge: “i bambini non vedono i genitori da un mese ed i Servizi hanno detto che non potranno vederli e neppure telefonare. Non si sa dove sono e non vogliono dirlo ai genitori”.