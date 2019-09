Manutenzione delle acque bianche a Messina: l’argomento, è stato trattato questa mattina dalla Prima Commssione consiliare di Palazzo Zanca

La I^ Commissione consiliare Lavori Pubblici, presieduta dal consigliere Libero Gioveni, ha discusso stamani della novità di volere affidare ad Amam anche la manutenzione delle acque bianche, a seguito di una delibera di Giunta che ha dato mandato al dirigente del dipartimento Lavori Pubblici Antonio Amato, presente in Commissione oggi insieme al presidente di Amam Salvo Puccio, di predisporre la delibera di affidamento da sottoporre al Consiglio comunale.

“La durata del servizio – ha dichiarato Gioveni – sarà di sei anni e il provvedimento non comporterà una modifica del contratto di servizio in atto vigente in quanto un suo articolo dà la possibilità al Comune di affidare genericamente ad Amam alcuni servizi aggiuntivi.

Il dirigente Amato – ha proseguito il presidente – redigerà una relazione da allegare alla delibera che conterrà una valutazione tecnico-economica sulla convenienza per l’Ente dell’affidamento, comprovata, secondo lo stesso Amato, dall’esistenza soprattutto nel centro cittadino di reti in cui confluiscono sia acque nere che acque bianche. L’eventuale intervento diretto di Amam in pratica produrrà un risparmio sia economico che in termini di tempi, visto che molto spesso in alcuni casi, quando soprattutto si verificano cedimenti stradali, emergono dei rimpalli di responsabilità tra Comune e Amam, che così verrebbero definitivamente assegnati ad Amam.

Pertanto – ha concluso Gioveni – nelle more di ricevere la delibera di affidamento, la Commissione ha calendarizzato altre importanti sedute, la prima delle quali, lunedì 30, affronterà il tema della gestione e della manutenzione delle ville cittadine e delle aree a verde”.