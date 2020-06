Marcellini Fragrances…, sostiene Forma Onlus di Torino

Il brand Marcellini Fragrances, produttore dei pregiati omonimi profumi d’ambiente, ha devoluto il 10% degli incassi aziendali a “Forma Onlus”, la Fondazione dell’ospedale infantile “Regina Margherita” di Torino.

Una collaborazione nata nel giugno 2019, quando, in un’esclusiva serata tenutasi presso AC Hotel di Torino, Federico Marcellini ha presentato l’iniziaitiva al cospetto della direttrice della fondazione e di un selezionato pubblico.

Ad un anno di distanza, la promessa è stata mantenuta con il versamento della donazione. “Aiutare il prossimo – ha detto l’imprenditore Marcellini – è un dovere. Il nostro aiuto è il loro diritto”.

L’ospedale infantile “Regina Margherita” è un polo pediatrico di rilievo nazionale altamente specializzato, oltre che centro di cura per tanti bambini colpiti da gravi patologie contratte in altre regioni italiane o in paesi stranieri.

La fondazione è nata nel 2005 dalla volontà di un gruppo di famiglie di aiutare l’ospedale, coinvolgendo gli amici e poi gli amici degli amici, così da renderlo maggiormente a misura di bambino. “Forma Onlus” è una fondazione partecipativa costituita grazie a fondi privati; tutti i risultati raggiunti, vecchi e nuovi, sono frutto di tanti piccoli gesti di solidarietà.

Marcellini Frangrances è il naturale racconto di due grandi passioni del fondatore: la profumeria artistica ed i viaggi. “Ogni viaggio è una emozione e ogni emozione è una creazione – ha spiegato Federico Marcellini -. Le proposte del nostro marchio sono metafora di un futuro da creare, che passa attraverso un sostegno concreto a chi quel futuro ha il diritto di viverlo”.

L’iniziativa benefica è testimonianza di come l’acquisto consapevole da parte dei clienti di un’essenza d’ambiente pregiata diventi un modo per aiutare gli altri.