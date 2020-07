Maria Luisa Greco, non ha mai smesso di combattere…, per avere Giustizia a favore di sua figlia M.V.M.

ECCO LA STORIA DELLA SOTTRAZIONE ILLEGALE DI UNA MINORE (IN DANNO DELLA STESSA BAMBINA E DELLA MADRE) AVVENUTA A PRIOLO IN PROVINCIA DI SIRACUSA

Non ha mai smesso di combattere…, per avere Giustizia a favore di sua figlia M.V.M.! Lei e’ Maria Luisa Greco di Priolo in Provincia di Siracusa dove le hanno sottratto illegalmente la bambina, simulando il reato di abbandono di minore… in realta’ mai avvenuto. La signora Greco denuncia il Sistema distorto, degli affidi illeciti.

Questo, e’ cio’ che avvenne l’11 maggio 2019: una mattina del giorno successivo alla Festa della Mamma, la minore (affidata al padre da cui la madre si era separata) si trovava a scuola.

In quella giornata, dopo un ritardo nell’alzarsi dal letto convinta di non avere particolari incombenze la Greco rispose ad una telefonata che giungeva dall’Istituto scolastico frequentato dalla bambina, con un interlocutore maleducato il quale la accusava di non essere passata a prendere la bimba. A chi fece quella chiamata, non si pote’ spiegare che dal momento che la minorenne era a casa dal papa’ a lui affidata il compito di tornare a riprenderla non era suo ma dell’ex marito.

Da quel momento, intervennero i servizi sociali, contattati dal dirigente scolastico che motivava il contatto con l’Istituzione Comunale… ipotizzando l’abbandono di minore…, che da piu’ di un anno non vede la genitrice.

Attualmente, la ragazzina, si trova collocata presso il padre che, pur responsabile di minacce ed episodi illeciti… dopo solo tre giorni dall’allontanamento della figlia ma anche grazie all’azione della dott.ssa Scalisi della Questura di Siracusa la riportava a casa… sostenendo che non era ancora il momento di sottrarla all’ex consorte… ma che avrebbe atteso momenti economici migliori.

Malgrado le svariate intimidazioni inflitte dall’uomo alla Greco, Egli e’ stato inspiegabilmente privilegiato nel rapporto con la figlia.