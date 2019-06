Mario Biancuzzo (consigliere del Sesto Quartiere di Messina): “Faccio presente che la strada comunale che collega il villaggio rivierasco di Rodia, tratto chiesa con la strada statale 113/dir., presso Madonnina, necessita di un urgente intervento di scerbatura”

"PER CONSENTIRE AGLI AUTOMOBILISTI, DI POTER UTILIZZARE LA STRADA IN SICUREZZA"

Mario Biancuzzo (consigliere del Sesto Quartiere di Messina) afferma: “faccio presente che la strada comunale che collega il villaggio rivierasco di Rodia, tratto chiesa con la strada statale 113/dir., presso Madonnina, necessita di un urgente intervento di scerbatura”.

Conclude Biancuzzo: “quanto già scritto, per consentire agli automobilisti di poter utilizzare la strada in sicurezza visto che le erbacce ambo i lati determinano restringimento della carreggiata e pericoli non solo agli automobilisti ma anche ai pedoni”.