Mario Biancuzzo, consigliere della Sesta Municipalità di Messina, torna a chiedere interventi per ripulire la zona di Marmora

Mario Biancuzzo, consigliere della Sesta Municipalità di Messina, torna a domandare interventi per ripulire la zona di Marmora, lo fa con una lettera inviata al sindaco Cateno De Luca, al vicesindaco Salvatore ed all’assessore Dafne Musolino, in essa scrive… “con la presente chiedo agli Organi in indirizzo di voler inviare un mezzo meccanico, capiente mezzo e personale per eliminare tutta la spazzatura abbandonata nei seguenti punti:

1) sulla strada che collega il lungo mare di Marmora con la strada statale 113/dir;

2) in località Marmora sul lungo mare;

3) sulla strada sterrata che collega la contrada Puccino con la strada statale 113/dir, sotto il ponte di Rodia per capirci meglio;

4) eliminazione dei sacchi di spazzatura abbandonati e giacenti sulla strada statale;

5) rimozione della spazzatura ai bordi della strada statale 113/dir.