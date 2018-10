Mario Biancuzzo (VI° Quartiere-ME): “I cittadini di contrada Mella a San Saba, sono isolati”

Mario Biancuzzo componente del VI° Quartiere di Messina, fa notare: “seguito copiose precipitazioni atmosferiche ancora in corso a carattere alluvionale comunico che l’alveo del torrente è completamente inaccessibile causa detriti fango, pietrame trasportati dalla furia del fiume in piena ancora in corso ostruendo e rendendo inaccessibile l’unico accesso ai residenti di Contrada Mella che non hanno potuto raggiungere la strada statale 113 dir. non esistendo alcuna alternativa viaria”.

Biancuzzo, va avanti e sottolinea: “mi corre l’obbligo sottolineare che l’argomento è stato dibattuto su mia proposta in tutte le sedi sin dal 1998 e che la relativa documentazione, (un grosso faldone), in fotocopie in mio possesso, trovasi anche presso il Comune, la Provincia, la Regione Sicilia”.

Il consigliere, conclude affermando: “chiedo agli Organi competenti, di intervenire ed effettuare i lavori come da progetto predisposto dal Dipartimento Protezione Civile e Difesa del Suolo realizzando uno scatolare in c. a. che consenta l’attraversamento del torrente Giudeo nel villaggio San Saba in sicurezza”.