Massimo Minutoli (assessore della Giunta De Luca-ME): “Fino alle ore 24 di oggi, 25/11/’18

Massimo Minutoli, assessore della Giunta di Cateno De Luca a Messina, scrive sul suo profilo Facebook: “RISCHIO IDRAULICO”.

Fino alle ore 16 alle 24 di oggi 25/11/18: “allerta GIALLA nelle zone A-I. La Protezione Civile Comunale è impegnata già da stamattina per risolvere le criticità venutesi a creare. Santo Stefano Briga e Santo Stefano Medio, Larderia, Bordonaro ci sono interventi in corso.Galati S.Lucia e S.Anna al momento non esiguibili interventi per eccessivi dislivelli e notevole flusso idrico. Si continua a lavorare”.

“Ricordiamo a TUTTI che le piste in alveo, durante le allerte meteo, non sono percorribili e le vetture non possono e non devono sostare nei torrenti. Frana a Larderia monitorata dai geologi dei Presidi Territoriali e dalla protezione civile della Città metropolitana. #iononrischio”.