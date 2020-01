Mattinata di lavoro, quella odierna per gli uomini del Comando dei vigili del Fuoco di Messina e per quelli della Polizia di Stato. Gli addetti, sono dovuti intervenire per un incendio sviluppatosi in una Palazzina sita di fronte alle Case Basse di Paradiso… in via Consolare Pompea. A causa del rogo, l’androne dello stabile, è stato completamente invaso dal fumo… ed alle scale non hanno potuto più avere accesso i residenti.

I pompieri, quindi, al loro arrivo hanno provveduto a mettere in sicurezza il luogo teatro dell’evento e con l’ausilio di una autoscala sono state tratte in salvo 11 persone. Ancora, sono al vaglio degli addetti, le cause che hanno dato vita al focolaio che ha parzialmente distrutto uno degli appartamenti. Si crede, che tutto possa essere accaduto per una sigaretta caduta inavvertitamente su un materasso il quale successivamente è andato in fiamme. In zona, sono giunti anche i sanitari del 118 per prestare la dovuta assistenza ad alcuni soggetti intossicatisi per le esalazioni sviluppatesi dopo i fatti.