Mercoledì 5 giugno, si terrà l’Attivo sindacale della Uil di Messina

In una nota diffusa dalla Unione italiana del lavoro, si evidenzia quanto segue: “fervono i preparativi in vista della grande manifestazione nazionale sul Mezzogiorno indetta da Cgil, Cisl e Uil che si terrà il prossimo 22 giugno a Reggio Calabria”.

Ha dichiarato Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina: “saremo in prima linea e parteciperà in massa all’importante manifestazione che rappresenta il ritorno della questione meridionale al centro dell’agenda politica e sociale del nostro Paese. La grave crisi economica che ha colpito l’Italia ha avuto nel Mezzogiorno conseguenze drammatiche che sono sotto gli occhi di tutti. La perdita secca di decine di migliaia e migliaia di posti di lavoro e la chiusura di una miriade di aziende, coniugate all’assenza di risposte credibili per il futuro del Sud rappresentano l’odierna concreta realtà nella quale non ci può essere spazio, né possono essere tollerate la vuota demagogia e le inutili promesse. Anche per Messina e la sua provincia, il Governo nazionale e quello regionale devono assumere iniziative concrete per lo sviluppo, l’occupazione, le infrastrutture, la crescita, i lavoratori dell’ex Provincia e per dare risposte tangibili che possano alleviare il pesante disagio sociale che caratterizza una larghissima fascia della popolazione”.

Il comunicato stampa, continua evidenziando che: “al fine di approfondire i temi politico-organizzativi dell’imminente manifestazione, mercoledì 5 giugno alle ore 10.00 presso il Salone della Uil di viale San Martino, si terrà l’Attivo sindacale del Sindacato, una riunione aperta al contributo delle delegate e dei delegati di ogni singola Categoria della Uil. L’importante assemblea sarà aperta dalla relazione di Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina. E’ previsto, tra gli altri, l’intervento di Luisella Lionti, segretario organizzativo Uil Sicilia, mentre le conclusioni saranno tratte da Claudio Barone, segretario generale Uil Sicilia. L’Attivo sindacale della Uil Messina del 5 giugno, pertanto, rappresenta una tappa fondamentale al fine di rilanciare con forza le problematiche che investono globalmente la Città Metropolitana di Messina”.