PURTROPPO, LO SI E' TROVATO ORMAI IN AVANZATO STATO DI DECOMPOSIZIONE

Mercoledì pomeriggio alle ore 16.00, a Tusa sulla spiaggia prospiciente la Strada Statale 113 è stato rinvenuto il corpo di un sub, in avanzato situazione di decomposizione.

Dopo il rinvenimento, è stato immediato l’intervento degli operatori sanitari, dei vigili del Fuoco e dei carabinieri della Compagnia di Mistretta, i quali hanno ricevuto una segnalazione da parte di alcuni operai transitanti nel luogo.

La figura per la sua prolungata permanenza in mare, si poteva osservare ormai in una condizione scheletrica, ciò ha compromesso le fasi di riconoscimento del sesso e dell’età. Nella zona, è arrivata anche la dottoressa Giorgia Orlando, sostituto procuratore della Repubblica di Patti, che ha disposto l’effettuazione dell’autopsia sul cadavere ed il trasferimento dello stesso presso il nosocomio Barone Romeo della stessa cittadina ove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.