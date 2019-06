Messa in sicurezza, dei pali della Pubblica illuminazione a Messina

Ha evidenziato l’assessore con delega alla Manutenzioni Beni e Servizi Massimiliano Minutoli: “in questi giorni è proseguita, l’attività di messa in sicurezza dei pali della pubblica illuminazione pericolanti. In particolare a Ganzirri e Torre Faro sono stati rimossi dei pali in cemento, già datati, e pertanto pericolosi per l’incolumità pubblica, come già avvenuto anche a San Licandro e all’Annunziata nella zona Conca d’Oro. In sinergia con la ditta incaricata e con l’ufficio Pubblica Illuminazione, continueremo ad effettuare gli interventi sugli impianti spenti da diverso tempo, i quali necessitano di lavori di scavo per la sostituzione dei cavi sottoposti a livello strada, al fine di consentire il loro ripristino e la sostituzione delle lampade, dove è necessario”.