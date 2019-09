Messa in sicurezza della condotta di Forza D’Agrò, da parte dell’AMAM: è stato rispettato il cronoprogramma

Lo scrivono in questo testo, i responsabili della Società comunale che si occupa della gestione delle risorse idriche nel territorio cittadino: “dalle ore 5 del mattino, i tecnici stanno eseguendo tutte le operazioni previste… dallo svuotamento della condotta, al taglio della vecchia adduttrice, alla preparazione dei pezzi speciali e delle sezioni di nuovi tubi, pronti per la saldatura che impegnerà l’intero pomeriggio sino a sera”.

Annuncia il presidente di AMAM, Salvo Puccio: “tutto procede secondo il cronoprogramma e anche il meteo ci sta consentendo di operare senza particolari problemi sul versante di Forza d’Agrò ormai in sicurezza”.

“La task force tecnica è sui luoghi dall’alba di oggi per eseguire il preciso programma delle operazioni. Intorno alle ore 5 del mattino, lo stop al pompaggio dell’acqua di Fiumefreddo e dunque svuotamento dell’adduttrice principale oggetto del delicato intervento di sostituzione e ripristino della sua funzionalità. Nella mattinata poi, i tecnici di AMAM hanno dato vita a tutte le azioni previste: dai lavori di taglio delle tubazioni, alla preparazione dei pezzi speciali e dunque al cosiddetto ‘accoppiamento’ delle sezioni di nuova condotta su cui, a partire dalle prossime ore, si opererà la saldatura, che impegnerà sino a sera tutte le maestranze in loco sotto la guida della direzione tecnica per il progetto di intervento straordinario”.

“Reso ormai ‘sicuro’ il versante ‘a rischio’, di Fondaco Parrino a Forza D’Agrò, il collegamento sul nuovo tracciato dell’intera tubazione adduttrice dell’acquedotto di Fiumefreddo dovrebbe concludersi in tarda serata. Ad esso seguirà la riattivazione del pompaggio da Torre Rossa per la prova di afflusso nella condotta ripristinata e dunque, si tornerà ad alimentare i serbatoi cittadini pronti a servire la Città di Messina. Domani, dunque, si inizierà a recuperare i livelli necessari per garantire, a partire da giovedì 26 settembre, la distribuzione idrica in rete nelle consuete programmazioni”.